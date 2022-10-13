Анкара, , 06:16 — REGNUM Выполнения Финляндией обязательств, предписанных меморандумом в связи с вступлением в НАТО, ждёт Турция. Об этом 12 октября заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Акар прибыл в штаб-квартиру НАТО для участия во встрече глав минобороны стран НАТО. Он провёл встречу с главой минобороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, а также с министром обороны Финляндии Антти Кайкконеном.

В ходе встречи с Антти Кайкконеном глава минобороны Турции напомнил, что от Финляндии ждут выполнения обязательств по меморандуму, подписанному в Мадриде, а также конкретных шагов в данном направлении.

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