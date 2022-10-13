Благовещенск, 13 октября, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Необходимо создавать в Амурской области противопаводковые ГЭС. О готовности построить два таких объекта заявил ТАСС глава «Русгидро» Виктор Хмарин в ходе «Российской энергетической недели».

Usda.gov Гидроэлектростанция Ататюрка

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Возводить станции намерены с целью поддержки гидроэнергетики и борьбы с подтоплениями жилых строений и объектов инфраструктуры. Создавать объекты планируется на реках Ниман и Селемджа. Ожидается, что это будет способствовать развитию энергетического сектора в ДФО.

«Впереди нет ни одной большой гидроэнергетической стройки, поэтому мы искренне надеемся, что страна примет решение о постройке хотя бы двух станций в Амурской области, потому что они там нужны и с энергетической точки зрения, и с противопаводковой точки зрения», — отметил Виктор Хмарин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области расследуется уголовное дело о халатности при строительстве девяти гидротехнических сооружений. Их должны были построить, но эта работа не была выполнена. Дамбы и плотины должны были появиться в Благовещенском, Зейском, Мазановском, Михайловском, Архаринском и Константиновском районах.