Хабаровск, , 06:28 — REGNUM Два жителя Хабаровска приговорены к реальным срокам заключения в колонии строгого режима за финансирование террористов.

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Первый Восточный окружной военный суд вынес приговоры 31-летнему В. Черноусову и 33-летнему Ф. Хошимову — фигуранты признаны виновными в содействии террористической деятельности и осуждены на 9 лет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Установлено, что оба хабаровчанина были приверженцами радикальных течений ислама и добровольно перевели деньги на QIWI-кошелек международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Нижнем Тагиле.