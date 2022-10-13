Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Соединенные Штаты могут заставить киевский режим пойти на переговоры, если проведение российской военной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР затянется. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на членов американского Конгресса, пожелавших остаться неизвестными.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сомнения Байдена предвещают серьезную опасность, что если конфликт затянется, а расходы продолжают расти, Белый дом начнет заставлять [киевский режим] сесть за стол переговоров с Москвой», — утверждает издание.

Автор публикации ссылается на отказ США поставлять киевским нацистам тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на дистанции до 300 километров. Утверждается, что США якобы не заинтересованы в дальнейшей эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США обеспокоились из-за поездок американских знаменитостей на территорию бывш. УССР. По мнению издания Federalist, инцидент с их участием может привести к прямому столкновению России и США.