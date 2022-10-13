Вашингтон, 13 октября, 2022, 06:04 — ИА Регнум. Соединенные Штаты могут заставить киевский режим пойти на переговоры, если проведение российской военной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР затянется. Об этом сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на членов американского Конгресса, пожелавших остаться неизвестными.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Сомнения Байдена предвещают серьезную опасность, что если конфликт затянется, а расходы продолжают расти, Белый дом начнет заставлять [киевский режим] сесть за стол переговоров с Москвой», — утверждает издание.

Автор публикации ссылается на отказ США поставлять киевским нацистам тактические ракеты ATACMS, способные поражать цели на дистанции до 300 километров. Утверждается, что США якобы не заинтересованы в дальнейшей эскалации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США обеспокоились из-за поездок американских знаменитостей на территорию бывш. УССР. По мнению издания Federalist, инцидент с их участием может привести к прямому столкновению России и США.