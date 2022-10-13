Токио, , 05:58 — REGNUM В Японии по итогам сентября индекс цен на корпоративные товары (CGPI) вырос до уровня в 116,3 пункта, достигнув максимального показателя с начала его мониторинга в 1960 году. Это следует из опубликованной 13 октября Банком Японии статистики.

Инфляция

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, оптовые цены на эту категорию товаров выросли в сентябре на 9,7%. «Лидерами» роста оказались топливо, электроэнергия и ресурсы. В частности, электроэнергия, газ и вода подорожала на 38,8%, минералы — на 26,2%, железо и сталь — на 26,1%, топливо и уголь - на 14,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что будет укреплять экономику таким образом, чтобы максимально использовать слабую иену, в том числе поощрять строительство заводов по производству микрочипов и аккумуляторов, а также стимулировать экспорт сельскохозяйственной продукции.

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