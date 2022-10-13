Владивосток, , 06:24 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Приморья поддержали рыбаков и выступили против федерального законопроекта о втором этапе инвестиционных квот и аукционов, сообщает телеграм-канал «Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья».

Рыба Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Мы боремся за рабочие места для жителей Приморья, потому что рыбаков в открытую лишают права на работу. Мы боремся за социальные гарантии, потому что наши рыбаки — это социально-ответственный бизнес. Никакая федеральная компания, которая отберёт у них квоты, не придёт в прибрежные посёлки. Там наши, приморские компании, являются посёлкообразующими», — сказал председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК Андрей Андрейченко.

19 октября в Госдуме пройдут парламентские слушания на тему: «Законодательное обеспечение стратегического развития рыбохозяйственного комплекса РФ, а также законопроект № 173 016-8 «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Позицию местного рыбацкого сообщества представит президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке за первую неделю октября снизились оптовые цены на треску и минтай.