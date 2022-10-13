Токио, 13 октября, 2022, 05:55 — ИА Регнум. КНДР уже, вероятнее всего, смогла достичь прогресса, необходимого для установки ядерных боеголовок на ракеты, в зоне поражения которых находится Япония. Такое заявление сделал 13 октября японский министр обороны Ясукадзу Хамада в ходе парламентских слушаний, посвящённых Северной Корее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диктор. Северная Корея. Ким Чен Ын. Ядерное оружие

Как пояснил Хамада, чтобы установить ядерную боеголовку на баллистическую ракету для нанесения удара по намеченной цели, нужна миниатюризация самой боеголовки. По мнению главы минобороны Японии, судя по всему, Северной Корее удалось достигнуть нужного уровня миниатюризации боеголовок.

Хамада отметил, что Япония находится в зоне досягаемости для баллистических ракет Северной Кореи.

Напомним, КНДР с начала года провела 25 пусков баллистических ракет. Из них семь ракетных пусков были осуществлены в период с 25 сентября по 9 октября.