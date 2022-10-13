Петропавловск-Камчатский, , 05:51 — REGNUM На Камчатке утром 13 октября после поступивших сообщений о возможном террористическом акте эвакуировали 121 школу и пять вузов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Муляж бомбы

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Сообщение о заложенных взрывных устройствах поступило в ЕДДС в 11:15 по местному времени. Из зданий учебных заведений оперативно всех эвакуировали. Сотрудники спецслужб проверили школы и вузы. После проверок занятия возобновили.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания Mahan Air подтвердила, что угроза взрыва, связанная с рейсом, летевшим из иранского Тегерана в столицу провинции Гуандун город Гуанчжоу на юге Китая, была ложной тревогой. Самолет благополучно приземлился.