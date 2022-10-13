Пекин, , 05:46 — REGNUM Китай остается крупнейшим потребителем американской сои при «удивительном и приносящем удовлетворение» спросе, сказал генеральный директор Американского Совета по экспорту сои (USSEC) и председатель Совета по развитию сельскохозяйственного экспорта США Джим Саттер в письменном интервью Global Times, выразив свои ожидания для укрепления двусторонней торговли сельскохозяйственными товарами, сообщает 12 октября газета Global Times.

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На фоне растущих спекуляций о снижении торговых потоков сельскохозяйственной продукции между Китаем и США из-за изменения климата, геополитической напряженности и пандемии, Саттер сказал, что он по-прежнему уверен в торговле соей с Китаем, который по-прежнему является покупателем №1 для американской сои. По сообщениям американских СМИ, поскольку экстремальные погодные условия нанесли ущерб многим районам сельскохозяйственных угодий США, количество земли, которую местные фермеры не могли обрабатывать, утроилось по сравнению с предыдущим годом.

Объем поставок соевых бобов из США на материковую часть Китая вырос на прошлой неделе, в 11,6 раза больше, чем на предыдущей неделе, но это было лишь примерно в два раза меньше, чем годом ранее, сообщила Китайская ассоциация производителей сои.

По словам Саттера, основными причинами падения торговли соевыми бобами являются значительное сокращение потребления в гостиницах и ресторанах из-за вспышки COVID-19 в 2022 году, снижение цен на свинину на рынке и замена подсолнечного масла по ценовым соображениям. Тем не менее, Саттер считает, что торговля останется устойчивой и соответствует предыдущему прогнозу о более высоком объеме. USSEC ожидает, что импорт сои в Китай снова увеличится до 98 млн метрических тонн в 2022-2023 маркетинговом году.

Основываясь на более высокой урожайности сои в США, прогноз WASDE на сентябрь 2022 года предусматривает производство сои в США на уровне 4,4 млрд бушелей (один бушель примерно равен 35,2 литра), что, по словам Саттера, может войти в пятерку самых высоких урожаев сои в США за всю историю наблюдений.

«Мы не узнаем точный размер урожая, пока сбор урожая не будет завершен в начале ноября — мы продолжаем слышать оптимистичные отчеты об урожае от американских фермеров», — сказал Саттер.

Саттер сказал, что «Китай остается потребителем №1 американской сои, и они гордятся 40-летним партнерством между американской соей и китайской промышленностью, а рост в Китае оказался удивительным и принес удовлетворение».

По словам Саттера, эти 40-летние отношения являются примером того, как торговля может оказать положительное влияние на обе страны, поскольку они используют свои соответствующие преимущества. Китай производит много товаров и экспортирует их в США, в то время как импортирует сою и другие сельскохозяйственные продукты из США, сказал Саттер, добавив, что «в такого рода отношениях могут быть созданы взаимовыгодные условия»