13 октября 2022 | Время чтения 6 мин

Компании из дивизиона "Ростеха" выставили на продажу восемь санаториев, баз отдыха, пансионатов и детских лагерей, часть из которых возводилась ещё в советский период.

Анастасия Степанова, , 07:48 — REGNUM На октябрь–ноябрь 2022 года ООО «РТ-Капитал» из дивизиона госкорпорации «Ростех» объявило сразу восемь тендеров, в рамках которых планируется реализовать базы отдыха, санатории и детские лагеря в разных регионах России. Все активы — собственность предприятий из дивизиона государственной корпорации и её концернов, а также аффилированных компаний из контура её управления. Цена отсечения некоторых активов соответствует стоимости квартиры в не самом крупном российском городе. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Ростех Иван Шилов © ИА REGNUM

Торги: активы «РТ-Капитала»

Два из восьми выставленных на торги активов принадлежат непосредственно ООО «РТ-Капитал». Это детский оздоровительный лагерь «Буревестник» и пансионат матери и ребёнка «Звёздочка» в Анапе.

«Буревестник» планируется продать с молотка 18 ноября 2022 года, стартовая цена — 440 млн рублей. В составе этого лота — участок общей площадью 50 200 кв. м на проспекте Пионерский, 22, а также пять спальных корпусов, два здания гостиниц, здание общежития для сотрудников, здание столовой (785,1 кв. м), вспомогательные административные здания и сооружения, склады, движимое имущество, оборудование.

В карточке тендера уточняется, что объект находится в курортной зоне «Нижнее Джемете» — главном курортном районе Анапы. Рядом с детским лагерем базируется дорогостоящий отель на четыре звезды и санаторий.

Примечательно: корпуса, здание гостиницы и общежитие строились в 60-х годах, то есть речь идёт о советском наследии.

Пансионат «Звёздочка» всё в той же Анапе готовы пустить с молотка за 536 млн рублей в тот же день, что и «Буревестник». Объект находится на том же Пионерском проспекте, но только в здании номер 9. Расположенный на первой линии Чёрного моря, с собственным выходом к берегу, объект оценивается как имеющий «хорошее современное, востребованное рынком» состояние. В составе этого лота — два земельных участка, 19 зданий спальных и административных корпусов, склады и столовая, оборудование, девять автотранспортных средств (в основном автобусы). Часть зданий возведена в 2002 году, а часть относится к 1960–1970 годам постройки.

Анапа (сс) Artem Topchiy

Активы в Поволжье

Из восьми объектов, выставленных на продажу, три находятся в Поволжье. Это лагерь «Орлёнок» в селе Горный (Башкирия), санаторий-профилакторий «У Сокольих гор» в Самарской области и оздоровительный лагерь «Берёзовая роща» в Удмуртии.

Лагерь «Орлёнок» в селе Горный выставлен на продажу со стартовой ценой 10,304 млн рублей, но цена отсечения, то есть та минимальная цена, по которой продавец согласен продать лот, — всего 5,152 млн рублей. Торги пройдут 31 октября 2022 года. В составе этого лота — земельный участок площадью 42 900 кв. м, движимое имущество, 14 зданий и несколько сооружений, в том числе административные здания, спальные корпуса, столовая. Владельцем этого актива является АО «НПО «Микроген» (производитель вакцин в том числе из национального календаря) из дивизиона «Нацимбио» (под управлением Ростеха).

Следующий лот — санаторий-профилакторий «У Сокольих гор» в Самаре, который готовы продать за 110,244 млн рублей при цене отсечения — 55,122 млн рублей. Торги намечены на 2 ноября 2022 года. Владелец — ПАО «ОДК-Кузнецов» — часть дивизиона Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. В составе реализуемого имущества — четыре нежилых здания общей площадью 7053,9 кв. м и сооружения, 210 позиций движимого имущества, земельные участки (право аренды) общей площадью 29 523,37 кв. м, находящиеся в собственности у города Самары В составе лота — профилакторий, санаторий, водогрязелечебница. Санаторий расположен на границе с лесным массивом, примерно в 1 км от Волги. Судя по базе Росреестра, некоторые здания — также наследие советских времен, так как, например, пятиэтажное здание общей площадью 2043 кв. м сдано в строй в 1966 году.

На предприятии «ОДК-Кузнецов» Правительство Самарской области

Замыкает список в Поволжье — оздоровительный лагерь «Березовая роща» в д. Карашур Якшур-Бодьинского района Удмуртии. Его начальная цена — более 93,3 млн рублей, цена отсечения — около 70 млн рублей. Торги намечены на 17 октября 2022 года. Собственник — АО «Ижевский механический завод-2» (по данным базы «Контур. Фокус», последний обнародованный собственник — Ростех). В этом случае речь также идёт о продаже единым лотом движимого и недвижимого имущества, в том числе котельной, административного корпуса, бани, домика сторожа, клуба-столовой, медицинского корпуса, плавательного бассейна, почти десятка спальных корпусов, собственной артезианской скважины и многого, многого другого.

Остальные активы

В распродажный список также попали база отдыха «Березка» из п. Верхняя Сысерть Свердловской области, база отдыха в Выборгском районе Ленобласти, в п. Климово, и горнолыжная база «Манихино» в д. Павловское Истринского района Подмосковья.

Базу отдыха «Берёзка», которая принадлежит АО «Уралтрансмаш» (часть концерна «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех», готовы отдать за 27 505 920 рублей. Торги запланированы на 1 ноября 2022 года. В составе этого лота — семь зданий, в том числе котельная, деревянные коттеджи, водонапорная башня, право аренды земельного участка площадью 64 696 кв. м.

Существенно скромнее оценили базу отдыха в Выборгском районе Ленобласти, в п. Климово. Её хотели бы продать со стартовой ценой 8,221 млн рублей. Торги должны были пройти вчера, 12 октября 2022 года, но пока данные об их результатах не обнародованы. Что же входит в состав этого лота, принадлежащего АО «ЦНИИМ» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в госкорпорацию «Ростех»)? За эти деньги покупателю предложен земельно-имущественный комплекс, состоящий из четырёх зданий и сооружений, на земельном участке 5000 кв. м. И, судя по данным базы Росреестра, некоторые объекты построены в 1980-х годах.

Замыкает распродажный список ещё один актив сферы внутреннего туризма — принадлежащая АО «НЦЛСК «Астрофизика» горнолыжная база «Манихино» в д. Павловское Истринского района Подмосковья. 7 ноября 2022 года её планируют реализовать с начальной ценой — 12,5 млн рублей (цена отсечения — 6,2 млн рублей). За эту сумму покупатель получает земельный участок площадью 1,5 га, разделенный на склоны, ряд сооружений.

Напомним, лишь недавно отгремела скандально-судебная история, в которой фигурировало многочисленное имущество некогда советских профсоюзных санаториев. По иску Генпрокуратуры РФ санаторно-курортный комплекс на Кавминводах, который включает сотни объектов недвижимости, был возвращён на баланс государства. И вот опять санаторно-курортный комплекс, в том числе отстроенный ещё в советский период, расползается в частные руки.

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