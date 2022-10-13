Эр-Рияд, , 05:45 — REGNUM Саудовская Аравия, согласившись уменьшить производство нефти, не занимает ни одну из сторон в международных отношениях. Об этом говорится в официальном заявлении МИД королевства.

Саудовская Аравия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство Королевства Саудовская Аравия хотело бы выразить свое полное неприятие этих заявлений, которые не основаны на фактах и главным образом опираются на попытку представить решение ОПЕК+ как выходящее за чисто экономические рамки. Оно принято единогласно всеми странами группы», — говорится в заявлении.

При этом в Эр-Рияде подчеркнули, что предложенная США отсрочка этого решения на месяц нанесла бы урон для экономики. МИД Саудовской Аравии добавил, что попытки Вашингтона обвинить Эр-Рияд несостоятельны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что Саудовская Аравия столкнется с некими последствиями из-за поддержки решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Также в Белом доме заявили о планах пересмотреть подход к отношениям Вашингтона и Эр-Рияда.

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