Владивосток, 13 октября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. Школьники в рамках флешмоба «Приморье Zа наших. Шаг к победе!» связали тёплые вещи для военнослужащих — участников спецоперации в Донбассе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Денис Абрамов ИА REGNUM Носки для солдат

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Флешмоб стартовал 7 октября. Инициативу поддержали все школы региона, а это почти 600 учреждений.

За время флешмоба связали, сшили, собрали 594 пары носков, 79 пар перчаток, 135 шарфов, 16 снудов, 37 шапок, 190 балаклав, один свитер, 50 аптечек, 37 сумок, 75 носков, 30 стелек, 17 комплектов белья.

Также дети пишут письма с добрыми пожеланиями защитникам страны, снимают патриотические видеоролики и читают стихи о Родине.

Внести свой вклад в дело Победы может каждый желающий. В Приморье работают более 80 пунктов сбора снаряжения и другой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, калужское бизнес-сообщество активно подключилось к работе по обеспечению всем необходимым защитников Родины — мобилизованных граждан.