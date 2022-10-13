Пекин, 13 октября, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Китай и Сербия как надежные и заслуживающие доверия партнеры стали свидетелями быстрого развития экономического и торгового сотрудничества за последнее десятилетие, которое принесло ощутимую пользу народам обеих стран, заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, передает 12 октября газета Global Times.

Флаг Сербии

Комментарий прозвучал после того, как премьер-министр Сербии Ана Брнабич поприветствовала усилия Китая в продвижении открытости на высоком уровне, что предоставило возможности для развития многим странам, сообщает China Media Group (CMG). Брнабич сказала в недавнем интервью, что экспорт Сербии в Китай увеличился в 152 раза за последнее десятилетие, а двусторонняя торговля в 2021 году достигла 5 млрд евро ($4,85 млрд), несмотря на последствия пандемии COVID-19.

На очередной пресс-конференции в среду представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Китай стал крупным торговым партнером не только Сербии, но и более чем 130 стран и регионов.

«За последнее десятилетие товарооборот Китая составил 262,3 трлн юаней ($36,6 трлн), из которых импорт составил 117,6 трлн юаней, а среднегодовой темп роста составил 4,7%», — сказала Мао.

Более того, Китай освоил иностранные инвестиции в размере $1,2 трлн при годовом темпе роста в 5%. По словам Мао, в настоящее время страна занимает третье место с объемом прямых инвестиций за рубежом более $2,7 трлн.

«Китай вносит важный и заметный вклад в содействие глобальному экономическому росту и построение открытой мировой экономики», — сказала пресс-секретарь.

В то время как односторонность и протекционизм находятся на подъеме, оказывая давление на мировую экономику, Китай всегда будет поддерживать экономическую глобализацию, неуклонно продвигать открытость на высоком уровне и «предоставлять больше возможностей для рынков, инвестиций и роста компаниям всех стран», — сказала Мао.

Китай и Сербия укрепляют сотрудничество в различных областях — от профилактики эпидемий до строительства инфраструктуры и инвестиций в бизнес. Недавно местные власти присудили двум дочерним компаниям Zijin Mining в сербском городе Бор награду за выдающийся вклад. Согласно заявлению, опубликованному Zijin Mining, компании китайского горнодобывающего гиганта в городе предложили рабочие места примерно 7000 местным жителям.

Инвестиции Zijin в Сербию увеличили долю горнодобывающего сектора в ВВП Сербии до 2,6% в этом году с 1,9% в прошлом году, говорится в заявлении со ссылкой на сербских чиновников. Две страны запустили свои первые прямые рейсы в июле из Пекина в Белград, столицу Сербии.