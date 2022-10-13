Анкара, , 05:35 — REGNUM Ситуацию в Сирии намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Астане. Об этом 13 октября сообщает турецкий государственный телеканал TRT Haber.

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что у лидеров России и Турции запланирована отдельная встреча на полях шестого Саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится в Астане. Ожидается, что темами для разговора президента Турции и российского лидера станут ситуация на территории б. УССР, роль Турции в мирном урегулировании конфликта, зерновой коридор.

Кроме того, одной из тем переговоров станет развитие событий в Сирии.

Напомним, лидеры России и Турции встречались на саммите ШОС 16 сентября. В рамках встречи российский лидер Путин выразил благодарность президенту Турции за реализацию продовольственной программы. Президент России отметил, что Турция является надёжным партнёром и может обеспечить поставки российской продукции в другие страны через свою территорию.

Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган предложит Путину посредничество в переговорах с Киевом — Ушаков

Читайте развитие сюжета: Турция ждёт от Финляндии выполнения меморандума в связи с членством в НАТО