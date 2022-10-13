Владивосток, , 05:32 — REGNUM Во Владивостоке в результате пожара, вспыхнувшего в расположенной на территории частного домовладения нежилой постройке, погибли три человека. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Пожар 61.mchs.gov.ru

Сообщение о возгорании на улице Махалина поступило в пожарно-спасательную службу 12 октября в 19:46 по местному времени (12:46 мск). Пожарные расчёты уже через шесть минут прибыли на место, где обнаружили уже полностью уничтоженную огнём постройку площадью около 12 кв. метров.

пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю «Возгорание было ликвидировано населением до прибытия пожарных. В ходе разбора места пожара пожарными и членами следственно-оперативной группы были обнаружены останки трёх человек».

В настоящее время на месте трагедии работают дознаватели МЧС России, эксперты испытательной пожарной лаборатории, следователи ГУ СК РФ и сотрудники МВД России. Проведение доследственной проверки поставлено на контроль прокуратурой региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Очёре Пермского края при пожаре в частном доме погибли три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Прикамье пожар унёс жизни трёх человек