Пекин, 13 октября 2022, 05:28 — REGNUM Южнокорейская компания SK Hynix Inc. сообщила в заявлении, которое она направила в Global Times 12 октября, что Министерство торговли США разрешило ей продолжать получать чиповое оборудование, необходимое для ее предприятий по производству чипов в Китае, в течение одного года, без необходимости дополнительных лицензионных требований, сообщает газета Global Times.
Отказ последовал после того, как правительство США объявило о широком наборе мер контроля за экспортом технологий, включая, как говорят, «самый жесткий» запрет на поставку определенных полупроводниковых чипов, произведенных в любой точке мира на американском оборудовании, в Китай, что еще больше усиливает его так называемую технологическую развязку и угрожает посеять хаос в сильно глобализованной цепочке поставок чипов.
В соответствии с новым правилом американский производитель микросхем KLA Corp. с 12 октября прекращает предлагать некоторые поставки и услуги клиентам из Китая, включая SK Hynix, в соответствии с новыми правилами США. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) заверило SK Hynix в том, что компания, а также ее нынешние поставщики и деловые партнеры по-прежнему уполномочены заниматься деятельностью, необходимой для поддержания текущего производства интегральных схем в Китае в течение одного года без дополнительных лицензионных требований.
Участники отрасли предупредили, что, если новые меры будут строго соблюдаться, это может поставить под угрозу до 30% общей выручки некоторых гигантов индустрии чипов в США и мире, поскольку на долю Китая приходится треть их общей выручки.
Комментируя действия США, представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что новый экспортный контроль США будет препятствовать международным обменам технологиями и экономическому сотрудничеству, а также подорвет стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок и восстановление мировой экономики. Политизация США технологий, экономических и торговых вопросов не остановят развитие Китая, а только навредят самим США, добавила пресс-секретарь.