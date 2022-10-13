Пекин, 13 октября, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Южнокорейская компания SK Hynix Inc. сообщила в заявлении, которое она направила в Global Times 12 октября, что Министерство торговли США разрешило ей продолжать получать чиповое оборудование, необходимое для ее предприятий по производству чипов в Китае, в течение одного года, без необходимости дополнительных лицензионных требований, сообщает газета Global Times.

Логотип SK Hynix

Отказ последовал после того, как правительство США объявило о широком наборе мер контроля за экспортом технологий, включая, как говорят, «самый жесткий» запрет на поставку определенных полупроводниковых чипов, произведенных в любой точке мира на американском оборудовании, в Китай, что еще больше усиливает его так называемую технологическую развязку и угрожает посеять хаос в сильно глобализованной цепочке поставок чипов.

В соответствии с новым правилом американский производитель микросхем KLA Corp. с 12 октября прекращает предлагать некоторые поставки и услуги клиентам из Китая, включая SK Hynix, в соответствии с новыми правилами США. Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США (BIS) заверило SK Hynix в том, что компания, а также ее нынешние поставщики и деловые партнеры по-прежнему уполномочены заниматься деятельностью, необходимой для поддержания текущего производства интегральных схем в Китае в течение одного года без дополнительных лицензионных требований.

«Наши обсуждения с Министерством торговли привели к одобрению поставок оборудования и предметов, необходимых для разработки и производства полупроводников DRAM на китайских предприятиях, без дополнительных лицензионных требований. Продолжение поставок оборудования означает стабильное снабжение мира чипами памяти. Вместе с правительством Южной Кореи мы продолжим наши консультации с Министерством торговли и приложим все усилия для стабильной работы наших заводов в Китае, продолжая соблюдать применимые законы и нормативные акты», — говорится в сообщении компании.

Участники отрасли предупредили, что, если новые меры будут строго соблюдаться, это может поставить под угрозу до 30% общей выручки некоторых гигантов индустрии чипов в США и мире, поскольку на долю Китая приходится треть их общей выручки.

Комментируя действия США, представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что новый экспортный контроль США будет препятствовать международным обменам технологиями и экономическому сотрудничеству, а также подорвет стабильность глобальных промышленных цепочек и цепочек поставок и восстановление мировой экономики. Политизация США технологий, экономических и торговых вопросов не остановят развитие Китая, а только навредят самим США, добавила пресс-секретарь.