Благовещенск, , 05:33 — REGNUM Студентов и персонал Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ) эвакуировали в связи с поступлением информации о возможном теракте. Об этом сообщило 13 октября ИА ПортАмур.

Эвакуация колледжа Подписчик группы «Жесть Ярославль»

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Занятия отменены, в здании работают представители спецслужб. СМИ опубликовало видео, на котором большое количество студентов столпилось возле вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября взрывные устройства искали в школах Якутска. В том числе были отменены занятия в первую смену в школе №5.