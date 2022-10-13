Новосибирск, 13 октября, 2022, 05:19 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области при рассмотрении проекта изменений в госпрограмму «Жилищно-коммунальное хозяйство» обнаружили «лишние» 1,2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в парламенте региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЖКХ

«Программные цифры не соответствуют закону о бюджете. В министерстве часто ссылаются на недостаток финансирования. Здесь же на 2022 год — сумма меньше, чем в бюджете, на 1 млрд 195 млн рублей. На 2023 год — меньше на 1 млрд 297 млн рублей, — отметил заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко после доклада министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова. — Вы же их просили, когда формировали бюджет! Депутаты нашли на эту программу денег. Они куда-то в другое место не пошли. И вот подходит год к концу — десятый месяц, октябрь — а у вас в программе на 1,2 миллиарда меньше. Значит, вам деньги не нужны? Расхождение не на 5, не на 10 миллионов. У вас миллиарды лишние. Причем на жизненно важную программу — по системе ЖКХ».

На это Архипов заявил, что «если объектов нет в программе, это не говорит о том, что они не выполняются». По его словам, соглашения с муниципалитетами заключены на основании закона о бюджете, лимиты в настоящее время находятся под контрактами, а объекты выполнят в 2022 году. Корректировку финансирования программы планируется сделать в очередных поправках.