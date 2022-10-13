Пекин, 13 октября, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Правительство Индии будет настаивать на том, чтобы компании Apple, Samsung и другие производители мобильных телефонов уделили приоритетное внимание внедрению обновлений программного обеспечения для поддержки 5G в стране, сообщило Reuters. Хотя есть опасения, что многие из их моделей еще не готовы к 5G, более трех десятков моделей китайских Xiaomi и Vivo готовы к недавно запущенному высокоскоростному сервису, сообщает 12 октября газета Global Times.

Kremlin.ru Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия – Индия – Китай

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 1 октября объявил о коммерческом внедрении услуг 5G в Индии на India Mobile Congress 2022, отметив, что страна официально вступила в стадию коммерческого использования 5G. Давление правительства Индии на производителей мобильных телефонов с целью перехода на поддержку 5G показывает их стремление реализовать потенциал 5G.

Фактически, запуск коммерческого использования 5G в Индии был отложен по сравнению с первоначальным графиком. С начала подготовки до официального запуска коммерческого использования 5G в Индии прошло пять лет. Очевидно, что стране приходится платить более высокие временные и экономические издержки, поскольку она решила исключить ведущих китайских гигантов 5G, таких как Huawei и ZTE.

Первоначально правительство Индии планировало запустить аукцион по продаже спектра услуг 5G в 2020 году, но из-за таких факторов, как пандемия, процесс не был завершен до августа этого года. По данным индийских СМИ, в июле Индия еще больше ужесточила правила получения лицензий в сфере телекоммуникаций, обязав операторов приобретать устройства только из «надежных источников» не только для обновления сети, но и для расширения, что рассматривается как шаг, направленный на «полное прекращение предоставления телекоммуникационных услуг китайскими поставщиками», такими как Huawei и ZTE. передача телекоммуникационным компаниям Индии.

Хотя развитие 5G в Индии достигло важной вехи в октябре этого года, потребуется больше времени, прежде чем 5G станет более доступным для розничных потребителей. Возможно, представляя себе новые возможности развития, которые 5G привносит в экономический и социальный прогресс Индии, следует задуматься об истории развития 5G и пересмотреть некоторые политические препятствия, которые будут препятствовать дальнейшему развитию 5G, отмечает газета.

Поскольку Индия находится на новой отправной точке, если она хочет ускорить развитие своего сектора 5G, ей следует переосмыслить и пересмотреть свое сотрудничество с Китаем, который может многое предложить, учитывая его успешный опыт в развитии 5G.

Следует признать, что Индия все еще относительно отстала в производстве оборудования связи и строительстве инфраструктуры 5G. По сравнению с индийскими компаниями китайские гиганты 5G Huawei и ZTE, которым запрещен доступ к индийской сети 5G, обладают значительными преимуществами с точки зрения технологий и стоимости и всегда поддерживали очень хорошие показатели сетевой безопасности.

На протяжении многих лет Индия усиливала давление в отношении китайских фирм. Согласно сообщениям СМИ, индийские налоговые органы проверяют практически каждую крупную китайскую компанию по производству смартфонов на предмет предполагаемого уклонения от уплаты налогов. Поскольку Индия вступит в критическую стадию ускоренного развития 5G, страна должна обеспечить равное и справедливое отношение к китайским компаниям, вместо того чтобы продолжать неправильный путь подавления и дискриминации китайских компаний, считает издание.