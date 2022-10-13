Берлин, , 05:13 — REGNUM Президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось выдержать шквал критики из-за фотографий, где политик запечатлён в поезде без медицинской маски. На критику ответила 12 октября пресс-секретарь Штайнмайера в своём Twitter.

Франк-Вальтер Штайнмайер Kleinschmidt

Фотографии и видеозапись, на которых президент ФРГ находится в поезде без маски, были сделаны во время рабочей поездки в город Нойстерлиц. Пользователей социальных сетей возмутило, что политик, который постоянно рассказывает гражданам о важности ношения маски, сам находится в общественном месте без неё.

Пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин в ответ на критику пояснила, что Штайнмайер снял маску только для того, чтобы записать обращение, а весь процесс записи продолжался не более 40 секунд. Как заверила Гаммелин, после записи Штайнмайер немедленно надел маску.

Отметим, что в Германии ещё действуют эпидемиологические правила в общественных местах, в частности, в поездах.