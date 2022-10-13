Пекин, , 05:09 — REGNUM Китай добился новых результатов в исследованиях и разработке вакцин против COVID-19, параллельно придерживаясь нескольких технологических маршрутов, сообщило в 13 октября информационное агентство Синьхуа.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным исследовательской группы при Объединенном механизме профилактики и контроля при Госсовете КНР, в Китае имеются три моновалентные инактивированные вакцины против «Омикрона», которые проходят последовательные клинические испытания на материке, в Гонконге и Объединенных Арабских Эмиратах. До сих пор испытания проходили хорошо.

Девять поливалентных вакцин против различных вариантов вступили в стадию клинических испытаний, некоторые из них находятся в III фазе клинических испытаний. Тем временем Китай активно внедряет и продвигает исследования и разработки вакцин широкого спектра действия.

Недавно были одобрены ингаляционная вакцина против аденовирусного вектора и рекомбинантная белковая вакцина, которые могут быть использованы для экстренной последовательной усиленной иммунизации определенных групп населения через шесть месяцев после того, как они получат две дозы инактивированных вакцин.

Эксперты из Объединенного механизма профилактики и контроля при Госсовете заявили, что в условиях сложной эпидемической ситуации вакцинация по-прежнему является эффективной мерой активной иммунизации.

На данный момент 46 вакцин против COVID-19 прошли клинические испытания в Китае, и 21 вакцина была одобрена для проведения фазы Ⅲ клинических испытаний за рубежом. Девять вакцин, включая инактивированную вакцину, аденовирусную векторную вакцину и рекомбинантную белковую вакцину, были одобрены для продажи или экстренного применения при заболеваниях, а три вакцины включены в список экстренного применения Всемирной организации здравоохранения.