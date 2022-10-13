Сеул, , 05:03 — REGNUM Южная Корея потеряла связь с одной из тактических ракет ATACMS, запущенных 5 октября в рамках учений в ответ на ракетные пуски КНДР. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники в военной среде.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, Сеул потерял связь с одной из двух ракет, запущенных в сторону Японского моря в ходе учений. В настоящее время неизвестно, поразила ли она учебную цель или нет. Второй снаряд успешно поразил мишень.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября одна из запущенных в ходе совместных учений Южной Кореи и США ракет упала на территорию военной базы. По предварительным данным, баллистическая ракета Hyunmoo-2 упала на южнокорейскую военную базу во время запуска. Утверждалось, что в результате взрыва никто не пострадал.