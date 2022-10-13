Северо-Курильск, Сахалинская область, , 04:58 — REGNUM На острове Матуа Курильской гряды прошли учения береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Тихоокеанского флота (ТОФ) по обороне водных и береговых рубежей России от нападения кораблей условного противника. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ТОФ.

Остров Матуа Министерство обороны Российской Федерации

пресс-служба ТОФ «В ходе тренировки расчёты отработали выход на позиции, проведение алгоритма обнаружения и условного уничтожения «вражеских» надводных целей с выполнением электронных пусков ракет, а также оперативную смену позиционного района».

Отмечается, что в ходе учений особое внимание уделялось скрытному перемещению БРК по территории острова и маскировке. Прикрытие воздушного пространства от средств воздушной разведки условного противника отработали штатные средства противовоздушной обороны подразделения.

К несению на острове Матуа круглосуточного дежурства по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами БРК «Бастион» приступили 1 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31 Балтийского флота отработали ракетные удары по стратегическим объектам условного противника.

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