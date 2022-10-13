Пекин, 13 октября, 2022, 04:50 — ИА Регнум. В заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о противостоянии с Россией чувствуется страх, сообщает китайская газета The Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«В заявлениях Столтенберга прослеживается чувство страха — страха показаться слабым, если НАТО не станет бить себя в грудь перед Россией», — отмечают авторы публикации.

По мнению газеты, Столтенберг объявил о начале учений сил ядерного сдерживания Североатлантического альянса, чтобы показать, что военный блок якобы находится в бодром расположении духа. При этом, отмечают авторы, НАТО продолжает эскалацию ситуации вокруг территории бывш. УССР, поддерживая оружием киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что успешное окончание российской специальной операции по денацификации и демилитаризации на территории б. УССР недопустимо. По его словам, победа России над киевской хунтой станет поражением Североатлантического альянса.