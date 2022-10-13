Москва, , 04:49 — REGNUM Водитель, управлявший взорвавшимся грузовиком на Крымском мосту, предварительно, остаётся вне подозрений в причастности к теракту. Об этом 13 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Теракт на Крымском мосту Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что водитель грузовика, по данным силовых структур, использовался «вслепую». Это означает, что мужчина сам не знал, что выполняет заказ преступников. Сотрудники силовых структур, ведущие расследование теракта, отметили, что грузовик просвечивался рентгеном как минимум один раз на таможенном посту. На снимках не было видно ничего подозрительного.

Напомним, сотрудники ФСБ раскрыли ключевые детали схемы теракта на Крымском мосту. Организатором преступления названо главное управление разведки минобороны киевского режима, включая лично его руководителя Кирилла Буданова.

В рамках уголовного дела были задержаны восемь человека, из них пятеро граждан России и трое граждан б. УССР и Армении.

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