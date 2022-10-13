Москва, 13 октября, 2022, 04:40 — ИА Регнум. В четверг, 13 октября, в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, температура воздуха до +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень в окне

В ночь на 14 октября в столице преимущественно без осадков, температура воздуха +0… +2 °C.

Ветер северо-западный 5−10 м/с, ночью — западный 3−8 м. Атмосферное давление 753 (+3) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °C днём. Ночью — −2… +3 °C.

В пятницу, 14 октября, днём в столице ожидается +8… +10 °C, по области +5… +10 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, атмосферное давление 753 (0) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается −2… +3 °C.

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