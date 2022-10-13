Бейрут, 13 октября, 2022, 04:34 — ИА Регнум. Медицинские службы Ливана зарегистрировали первый летальный исход от последствий холеры с момента выявления холерной вспышки в стране, заявил журналистам ливанский министр здравоохранения Фирас Абиад.

Флаг Ливана

Общее число случаев заболевания в республике достигло 26. Глава ведомства напомнил, что благодатную среду для распространения холеры в местах скопления беженцев создает отсутствие таких основных услуг, как безопасное водоснабжение и канализация.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября власти Сирии объявили, что в республике зафиксировано уже 757 фактов заболевания холерой.