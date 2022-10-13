Рим, 13 октября, 2022, 04:29 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в Ионическом море у побережья Италии, сообщает итальянский национальный институт геофизики и вулканологии.

Smchealth.org Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался недалеко от побережья области Калабрия на юге страны. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 36 километров. Сведений о возможных пострадавших или повреждениях инфраструктуры не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября землетрясение магнитудой 5,2 произошло в провинции Папуа в Индонезии. Его очаг находился в 34 километрах к юго-востоку от региона на глубине 62 километра. По предварительным данным, пострадавших не было.