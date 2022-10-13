Шэньчжэнь, Китай, , 04:17 — REGNUM Все вновь прибывшие в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая должны сдавать ПЦР-тесты один раз в день в течение трех дней, начиная с 11 октября, поскольку город скорректировал свои меры по профилактике эпидемии и борьбе с COVID-19, сообщает газета China Daily.

Шэньчжэнь. КНР Chuansong.me

Корректировка последовала за увеличением числа местных случаев заболевания в городе после семидневных праздников. По данным городской комиссии здравоохранения, Шэньчжэнь сообщил о 46 местных случаях COVID-19 в период с 8 по 10 октября, из которых 32 были связаны с людьми, посетившими город или вернувшимися в него. Только 10 октября город сообщил о 14 новых подтвержденных случаях COVID-19, передающихся местным путем, а также 19 бессимптомных носителях.

Результаты анализа последовательности генома показали, что в текущих вспышках в городе присутствуют три основных варианта «Омикрон»-штамма BF.7, BA.2.76 и BA.2.2, сообщил Шэньчжэньский центр по контролю и профилактике заболеваний. Это первый случай, когда вариант BF.7 был обнаружен в Шэньчжэне.

По сравнению с вариантами BA.4 и BA.5, BF.7 характеризуется большей инфекционностью, легкостью распространения и высокой скоростью передачи, легко вызывая крупномасштабные вспышки.