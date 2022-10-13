Вашингтон, 13 октября, 2022, 04:15 — ИА Регнум. Антироссийская резолюция, осуждающая воссоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, якобы свидетельствует о единстве мира по русофобской повестке, заявил президент США Джо Байден, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Мир только что продемонстрировал, что он более, чем когда-либо, сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения», — заявил он.

Байден добавил, что будет и в дальнейшем работать с ООН против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генассамблее ООН прошло голосование по антироссийской резолюции. В поддержку документа высказались 143 страны, еще 35 государств воздержалось. Против высказались Россия, Белоруссия, Сирия, Северная Корея и Никарагуа.