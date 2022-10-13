Харбин, Китай, 13 октября, 2022, 04:12 — ИА Регнум. Группа детенышей животных увидела начало своей первой золотой осени в Харбинском лесном зоопарке в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, сообщает газета China Daily.

(сс) stefaanroelofs Шимпанзе

В этом году в зоопарке родилось около 100 детенышей различных видов животных, в том числе обезьян, жирафов, волков, краснокнижных журавлей и сибирских тигров.

Все они придали зоопарку новый облик и привлекли множество посетителей во время семидневного празднования Дня образования КНР.