Вашингтон, , 04:06 — REGNUM Попытки Киева силой вернуть Крым чреваты полным исчезновением с лица Земли Нью-Йорка. Такое заявление сделала 12 октября обозреватель американского журнала National Interest Сумантра Майтра.

Илон Маск Heisenberg Media

Журналист пояснила, что боевые цели Киева поменялись с оборонительных на захватнические, что может привести к началу ядерной войны. Майтра отметила, что бизнесмен и миллиардер Илон Маск понял всю опасность дальнейшей эскалации конфликта на территории б. УССР и очень обеспокоен этим.

Обозреватель полагает, что после осознания опасности дальнейшего затягивания конфликта Маск предложил свой план его урегулирования. Журналист указала, что фундаментальный интерес Маска состоит в выживании земли, на которой он живёт, то есть Соединённых Штатов.

«Никто не хочет, чтобы Нью-Йорк превратился в пыль в попытке отвоевать Крым», — пояснила Майтра.

Напомним, в начале октября Маск выложил на своей странице в Twitter план урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. В частности, он предложил второй раз провести референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, но под наблюдением ООН. Кроме того, по мнению Маска, Крым должен остаться частью России, но с присвоением ему нейтрального статуса и предоставления гарантий водоснабжения. Публикация Маска вызвала огромное количество споров в социальной сети.