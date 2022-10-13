Благовещенск, , 04:00 — REGNUM В дислоцированных в Амурской и Иркутской областях полках дальней авиации ВКС России, на вооружении которых стоят стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3, прошли занятия, посвящённые Дню безопасности полётов. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дальний бомбардировщик Ту-22 М3 Mil.ru

пресс-служба Минобороны РФ «С лётным составом проведены разборы авиационных инцидентов и изучены требования руководящих документов по недопущению ошибочных действий экипажей воздушных судов».

Также рассматривались влияющие на безопасность полётов особенности эксплуатации авиационной техники в условиях резко континентального климата.

Как сообщало ИА REGNUM, экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота, дислоцированного в Мурманской области, отработали в небе Заполярья дозаправку от воздушных танкеров Ил-78 ВКС России.

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