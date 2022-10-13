Подольск, Московская область, , 03:50 — REGNUM В связи с подачей жалоб был приостановлен тендер по выбору подрядчика, который должен заняться благоустройством Дубровицкого леса (Подольск) для нужд спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам. Обе претензии пока в стадии рассмотрения, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Лес Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В карточке тендера появилась запись о том, что определение поставщика «в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа». На тендер поступило две жалобы — от ООО «Стройпром» и ООО «Юридическая компания «Гарант». Один из заявителей считает, что заказчик установил неправомерные требования в извещении о закупке, а другой жалуется на «отказ в принятии опыта выполненных работ».

Всего в тендере с начальной ценой более 383 млн рублей приняли участие три заявителя.

Напомним, в задачи победителя входило проведение благоустройства территории в течение 351 календарного дня. Среди работ не только освещение и прочие инженерные системы, но и создание покрытий дорожно-тропиночной сети, функциональных площадок, деревянных настилов и многого другого.