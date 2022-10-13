Североморск, Мурманская область, , 03:45 — REGNUM Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка Северного флота (СФ), дислоцированного в Мурманской области, в ходе полётов 12 октября отработали в небе Заполярья дозаправку от воздушных танкеров Ил-78 ВКС России. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Дозаправка в воздухе Mil.ru

пресс-служба СФ «Данный элемент выполнялся для отработки техники пилотирования при контакте с самолётом-заправщиком Ил-78 Воздушно-космических сил (ВКС) России, который оборудован заправочными штангами, представляющие собой телескопическую трубу, длина которой составляет 20 метров».

Пилоты МиГ-31 и Су-24 в ходе отработки упражнения выполнили более 40 контактов своих самолётов с заправочными штангами заправщика Ил-78. Сложнейший элемент пилотирования выполнялся на высоте пять тысяч метров на скорости порядка 500 километров в час.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее дозаправку в воздухе отработали экипажи самолётов Ту-142 противолодочной эскадрильи отдельного гвардейского смешанного авиаполка Северного флота.

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