Пекин, , 03:44 — REGNUM Рост доходов жителей Китая в основном шел в ногу с экономическим ростом страны в течение последнего десятилетия, а разрыв в доходах между городскими и сельскими жителями сократился, сообщило Национальное бюро статистики КНР (NBS).

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Располагаемый доход на душу населения в Китае в 2021 году составил 35 128 юаней (около $4940), что на 112,8% больше, чем в 2012 году. Это привело к тому, что среднегодовые номинальные темпы роста за последнее десятилетие составили 8,8%. После вычета ценовых факторов среднегодовой реальный темп роста составил 6,6%, что в основном соответствует росту экономики, сообщает NBS. За последнее десятилетие разрыв в доходах между городскими и сельскими жителями сократился.

В 2021 году располагаемый доход городских жителей на душу населения составил 47 412 юаней, что на 96,5% больше, чем в 2012 году. Располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 18 931 юань, что на 125,7% больше, чем в 2012 году. С 2013 по 2021 год среднегодовые темпы роста доходов сельских жителей были на 1,7 процентных пункта выше, чем у городских жителей.

За последнее десятилетие объем потребления также вырос. В 2021 году потребительские расходы жителей Китая на душу населения составили около 24 100 юаней, что на 99,9% больше, чем в 2012 году в номинальном выражении, или на 8% в среднем за год. После вычета ценовых факторов темпы роста составили 67,4% в реальном выражении или 5,9% в среднем за год.

Коэффициент Энгеля постепенно снижался. В 2021 году расходы Китая на продукты питания, табак и алкоголь на душу населения составили 7 178 юаней, что на 80,2% больше, чем в 2012 году, или на 6,8% в среднем за год. Доля расходов на продукты питания, табак и алкоголь в потребительских расходах (коэффициент Энгеля) снизилась с 33% в 2012 году до 29,8% в 2021 году, что на 3,2 процентных пункта меньше.