Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Соединенные Штаты могут воспринять любой инцидент с участием американских знаменитостей при поездке на территорию бывш. УССР как повод к прямому конфликту с Россией, утверждает обозреватель Джордан Бойд в издании Federalist.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Таким знаменитостям как Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн, Лев Шрайбер, Джессика Честейн нечего делать в Восточной Европе в разгар конфликта, балансирующего на грани ядерной войны», — заявил он.

Бойд переживает, что проблемы у знаменитостей во время поездки могут послужить поводом для Вашингтона, чтобы перейти к прямому противостоянию с Россией. Он отметил, что президент США Джо Байден уже угрожает Москве эскалацией напряженности. Журналист отмечает, что большинство жителей Соединенных Штатов не согласны с такой политикой главы Белого дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби оценил риск прямого втягивания США и НАТО в конфликт на территории бывш. УССР как очень высокий. При этом он подчеркнул, что Вашингтон не намерен отправлять военных на помощь киевскому режиму.