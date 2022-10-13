Брюссель, , 03:37 — REGNUM Европейских дипломатов раскритиковал и отчитал за неэффективность и медлительность глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом 12 октября сообщает газета Guardian.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Разнос своим подчинённым Боррель устроил в связи с их неспособностью предвидеть начало российской спецоперации на территории б. УССР.

«Я хочу, чтобы меня информировали вы, а не пресса. Порой я узнавал больше о том, что происходит, из газет, нежели из ваших докладов. Они приходят с большим опозданием. Я должен быть самым осведомленным человеком в мире», — указал Боррель.

«Вы медлительны, ленивы, бесполезны и предвзяты», — заявил сотрудникам Боррель.

Глава европейской дипломатии призвал подчинённых впредь активнее следить за развитием ситуации и оперативно реагировать на изменения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, Боррель признал руководство НАТО лжецами и жуликами, не выполняющими своих обещаний.

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