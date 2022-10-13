Калининград, , 03:25 — REGNUM Модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31 Балтийского флота (БФ) отработали ракетные удары по стратегическим объектам условного противника. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) на сайте Минобороны РФ.

МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» Министерство обороны Российской Федерации

пресс-служба ЗВО «В ходе учения экипажи самолётов МиГ-31 под прикрытием звена истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота нанесли условные ракетные удары по крупным железнодорожным узлам, мостам, защищённым командным пунктам и аэродромам условного противника».

Экипажи МиГ-31 также отработали полёты в стратосфере, выход из-под удара истребителей условного противника и перебазирование на оперативные аэродромы региона. Прикрывающие их истребители Су-27 провели учебные бои, в ходе которых пилоты отработали задачи «обнаружения и условного уничтожения самолётов противника с использованием подвесного ракетного вооружения», действуя в составе звена и одиночно.

Как сообщало ИА REGNUM, истребители Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота в ходе плановых лётно-тактических учений отразили авиационный удар условного противника по объектам в Калининградской области.

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