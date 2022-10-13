Пекин, 13 октября, 2022, 03:25 — ИА Регнум. По данным Китайского центра охраны и исследований большой панды, число содержащихся в неволе больших панд по всему миру достигло 673, что почти вдвое больше, чем десять лет назад, сообщает 12 октября агентство Синьхуа.

(сс) Debbie Molle Панда

Директор центра Дуань Чжаоган, объяснил такое увеличение популяции быстрым развитием технологий искусственного разведения большой панды. По словам Дуаня, популяция большой панды в природе в Китае выросла с 1114 особей в 1980-х годах до 1864 особей, в то время как охраняемые места обитания этого вида также значительно расширились за тот же период. По данным центра, за последние 10 лет в дикую природу было выпущено 10 больших панд, содержащихся в неволе, девять из которых выжили.

Центр также создал платформу международного и внутреннего сотрудничества и обмена информацией о больших пандах, привлекая к участию 16 стран и регионов и помогая успешно вывести 21 детеныша большой панды за рубежом.