Урумчи, Китай, 13 октября, 2022, 03:23 — ИА Регнум. Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая в этом году вступил в период масштабной уборки хлопка, и ожидается, что машины выполнят более 80% работ по сбору хлопка, сообщили местные власти, передает 12 октября агентство Синьхуа.

S Aziz123 Хлопок

По данным регионального департамента сельского хозяйства и по делам сельских районов Синьцзяна, в настоящее время в течение сезона сбора урожая в Синьцзяне задействовано более 7000 машин для уборки хлопка. Общий объем производства хлопка в Синьцзяне в этом году лучше, чем в прошлом году, а технологический уровень посадки хлопка был значительно улучшен, сообщили в департаменте.

Хлопчатобумажная и текстильная промышленность является одной из основных отраслей в регионе. Производство хлопка в Синьцзяне в 2021 году превысило 5,13 млн тонн, что составляет 89,5% от общего объема производства в стране.