Милуоки, США, , 03:22 — REGNUM По меньшей мере два человека погибли и еще четверо получили ранения в результате опрокидывания большого пассажирского фургона на шоссе в округе Милуоки (американский штат Висконсин), передает телеканал ABC News со ссылкой на местную полицию.

Трасса Sherman Tan

После аварии транспортное средство полностью охватил огонь. Фургон принадлежит компании CNH Industrial из Миннесоты, которая везла своих сотрудников в округ Расин (Висконсин).

Несколько прохожих помогли пострадавшим выбраться из салона, которых затем госпитализировали. Информация о состоянии раненых не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября в американском городе Нью-Йорке полицейский автомобиль въехал в толпу в ходе погони. При инциденте пострадали десять человек, включая одного ребенка.

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