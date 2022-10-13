Братислава, 13 октября, 2022, 03:21 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё один пострадал в результате стрельбы возле бара в центре столицы Словакии, города Братиславы. Об этом 12 октября сообщает «Словацкое радио».

Lisa Roe Стрельба

Уточняется, что инцидент произошёл около 19:00 по местному времени рядом с баром Tepláreň. Стрельбу начал один из посетителей заведения. Как сообщили очевидцы, было произведено как минимум десять выстрелов, после чего стрелявший скрылся с места происшествия.

От полученных ран двое мужчин скончались на месте, один из погибших был сотрудником бара. Кроме того, женщина, работавшая в баре официанткой, получила ранения обеих ног и была госпитализирована. Жизни пострадавшей ничего не угрожает.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики, прилегающие к бару улицы были перекрыты. Расследование дела было передано Национальному уголовному агентству. В настоящее время полиция разыскивает предполагаемого злоумышленника. К поискам привлечён полицейский вертолёт. В качестве мотива совершения преступления рассматривается личная неприязнь.

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