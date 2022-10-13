Тайюань , Китай, 13 октября, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Китай запустил на орбиту новый спутник для снижения опасности стихийных бедствий, управления чрезвычайными ситуациями и мониторинга окружающей среды, с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, сообщает 13 октября агентство Синьхуа.

Cristóbal Alvarado Minic Запуск ракеты Чанчжэн-11

Ракета «Чанчжэн-2C» со спутниками SAR01 стартовала в 6:53 по пекинскому времени 13 октября. Спутник вышел на заданную орбиту. Его основными пользователями будут Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство экологии и охраны окружающей среды Китая.

Получая данные радиолокационного изображения S-диапазона с разрешением 5 метров, спутник будет способствовать предотвращению стихийных бедствий, уменьшению их масштабов, оказанию чрезвычайной помощи и защите окружающей среды.

Он также будет обслуживать природные ресурсы, охрану водных ресурсов, сельское хозяйство, лесное хозяйство, землетрясения и другие области, заявило Китайское национальное космическое управление. Запуск стал 443-м полетом серии ракет «Чанчжэн».