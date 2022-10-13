Пекин, 13 октября, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Английское издание книги «Понимание образовательной философии Си Цзиньпина» недавно было совместно опубликовано издательствами Foreign Language Teaching and Research Press и Higher Education Press, сообщает агентство Синьхуа.

Jasonanaggie Си Цзиньпин

Китайская версия, опубликованная в июле 2020 года, содержит всеобъемлющую и углубленную интерпретацию образовательной философии Си Цзиньпина, генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Она состоит из введения и девяти глав.

Книга была переведена Пекинским университетом иностранных исследований под эгидой Министерства образования КНР. Его цель — донести новые мысли и идеи Си Цзиньпина об образовании до международных читателей и держать международное сообщество в курсе последних событий в сфере образования Китая.