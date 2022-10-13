Москва, 13 октября, 2022, 03:19 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от лопнувшего шесть лет назад банка «Экспресс-кредит» поступил банкротный иск, адресованный его бывшему главе правления Владимиру Садикову. Заявление судом ещё к производству не принято, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Заявление о признании гражданина (индивидуального предпринимателя) банкротом поступило в суд 11 октября 2022 года. Детали пока не сообщались.

Фамилия Садикова, который в открытых данных также фигурировал как один из акционеров банка, есть и в претензиях конкурсного управляющего по привлечению к субсидиарной ответственности. Речь шла о сумме более 2,833 млрд рублей. В апреле 2022 года суд признал доказанным наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности Садикова, но в части размера претензий дело приостановлено.

Напомним, банк «Экспресс-кредит» остался без лицензии в ноябре 2016 года. Компания находится в стадии банкротства и следующее заседание с отчётом конкурсного управляющего состоится 1 декабря 2022 года. Долги банка перед кредиторами на сегодня превышают 3,68 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, практика личных банкротств бывших руководителей лопнувших банков не нова. На сегодня соответствующие претензии, в том числе удовлетворённые судом, выдвинуты экс-президенту ПАО «Региональный банк развития» Виктору Тарановскому, экс-главе правления банка «Спурт» Евгении Даутовой, экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину, Матвею Урину («Славянский банк») и многим другим лицам.