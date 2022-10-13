Пекин, 13 октября, 2022, 03:11 — ИА Регнум. Пресс-центр предстоящего XX съезда Коммунистической партии Китая (КПК) официально открылся 12 октября для предоставления услуг журналистам, освещающим предстоящее мероприятие, сообщает агентство Синьхуа.

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Расположенные в отеле Beijing Media Center и отеле Nikko New Century Beijing, основные функциональные зоны пресс-центра предоставляют журналистам из страны и из-за рубежа услуги в различных областях, включая интервью для СМИ и информационную поддержку. На основе эффективных мер профилактики и контроля COVID-19, пресс-центр будет способствовать проведению интервью на месте, интервью по видеосвязи и письменных интервью для журналистов, сказал директор пресс-центра.

Во время съезда журналисты смогут освещать некоторые важные мероприятия в повестке дня, проезд делегатов и пресс-конференции. Они также могут участвовать в групповых интервью и обзорных турах по Пекину. По словам директора пресс-центра, также будет обеспечена координация и договоренности для иностранных журналистов, которые будут брать интервью у делегатов.

Система видеосвязи для интервью соединит отель Nikko New Century Beijing с пресс-залами Зала народных собраний и Пекинского медиа-центра, а также с комнатами для видеоинтервью в отелях делегаций, сказал директор. Пресс-центр также будет предлагать услуги по размещению и транспорту. Пресс-центр запустил свой официальный вебсайт и аккаунты в социальных сетях, а также системы для обработки заявок на регистрацию и интервью зарубежных журналистов.