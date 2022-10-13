Ясный, Оренбургская область, 13 октября 2022, 03:08 — REGNUM Столовой дежурных сил Ясненского ракетного соединения РВСН присвоили статус ресторана армейского питания. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Такой высокий статус армейская столовая получила после проверки на соответствие требованиям, которые предъявляются к оснащению предприятий общественного питания такого уровня. Высокое качество обслуживания и приготавливаемых блюд также были подтверждены положительными отзывами питающихся военнослужащих.
Как сообщало ИА REGNUM, переподготовку на новый ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования проходят около 200 военнослужащих Ясненского ракетного соединения.
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