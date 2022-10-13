Ясный, Оренбургская область, , 03:08 — REGNUM Столовой дежурных сил Ясненского ракетного соединения РВСН присвоили статус ресторана армейского питания. Об этом 12 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Пуск ракеты комплекса «Авангард» Mil.ru

Такой высокий статус армейская столовая получила после проверки на соответствие требованиям, которые предъявляются к оснащению предприятий общественного питания такого уровня. Высокое качество обслуживания и приготавливаемых блюд также были подтверждены положительными отзывами питающихся военнослужащих.

пресс-служба Минобороны РФ «Им предоставлена возможность выбора широкого ассортимента холодных закусок, первых, вторых блюд и напитков. При этом уютный интерьер обеденного зала, качественное обслуживание персоналом, способствует эстетическому воспитанию и культуре приёма пищи военнослужащими, а также полноценному отдыху от серьёзных нагрузок при выполнении задач боевого дежурства».

Как сообщало ИА REGNUM, переподготовку на новый ракетный комплекс «Авангард» шахтного базирования проходят около 200 военнослужащих Ясненского ракетного соединения.

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